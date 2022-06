Aike Visbeek over Quinten Hermans: "De sfeer was al verziekt: chaos sinds november"

De "njet" van Quinten Hermans zindert na. De puncher kon niet leven met de uitleg die hij van performance manager Aike Visbeek had gekregen over zijn onverwachte niet-selectie voor de Tour de France. De ploeg hield aanvankelijk de lippen stijf op elkaar, maar in Kopenhagen deed Visbeek dan toch zijn kant van het verhaal. De Nederlander had Hermans' reactie gelezen. Die stelde dat de ploeg dacht dat hij de sfeer zou verzieken aangezien hij volgend jaar naar Alpecin-Deceuninck overstapt. "Quinten moet nu niet zeggen dat hij niet weet waarom hij de sfeer zou verzieken. De sfeer was al verziekt. Net met die reactie heeft hij ons gelijk bewezen en is het beter dat we hem thuis laten", opende Visbeek zijn betoog.

Sinds november is het al chaos met Quinten. Mensen van onze ploeg hebben geprobeerd om de schade te herstellen en dat is nog gelukt voor het voorjaar, maar de situatie is daarna alleen maar uit de hand gelopen. Aike Visbeek (Intermarché-Wanty-Gobert)

"Uiteraard was dit geen gemakkelijke en geen fijne beslissing, maar dit is niet van de ene dag op de andere gebeurd." "Sinds november is het al chaos met Quinten. Mensen van onze ploeg hebben geprobeerd om de schade te herstellen en dat is nog gelukt voor het voorjaar, maar de situatie is daarna alleen maar uit de hand gelopen. Vooral de laatste twee maanden waren moeilijk." Intermarché-Wanty-Gobert wilde Hermans langer aan zich binden, maar de onderhandelingen sleepten lange tijd aan. "Quinten heeft altijd een bevoorrechte plek gehad in de ploeg, we hebben hem altijd ondersteund, al was het maar om zijn cross-seizoen te kunnen voorbereiden." "Maar de voorbije weken, maanden is er echt te veel gebeurd. Er is 8 maanden lang gesproken, met alle emoties die daarbij komen."

Aike Visbeek (l) op de persconferentie

"We wilden nog meer emoties en afleiding vermijden"

En die emotionele rollercoaster heeft nu een kookpunt bereikt. "Mensen werden kwaad, zijn teleurgesteld. Er zijn verschillende kanten van het verhaal." "Al die emoties zijn de voorbije weken allemaal samen gekomen en dit was geen goede situatie. Dus is er de voorbije dagen gepraat en beslist om Quinten thuis te laten." "De Tour is een koers van bijna 4 weken, met veel stress. Je zit 4 weken lang op die bus, je leeft dicht op elkaar. Dan moet je niet alleen de 8 sterkste renners sturen, maar wel een team dat aan elkaar hangt, dat voor onze doelen kan strijden." "In het voorjaar werd onze goede sfeer alom geprezen, dat daardoor renners boven zichzelf uitstijgen en betere prestaties neerzetten. Daar wilden we geen toegevingen aan doen. Er is al stress genoeg in de Tour. Nog meer emoties en afleiding wilden we vermijden."