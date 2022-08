Alpecin-Deceuninck bevestigt de komst van Quinten Hermans en Søren Kragh Andersen

De komst van het kwartet was een poos geleden al aangekondigd in de wandelgangen, maar Alpecin-Deceuninck heeft het nieuws nu dus officieel bevestigd.



Quinten Hermans komt over van Intermarché-Wanty Gobert, dat de 27-jarige Belg recent nog buiten zijn Tour-selectie liet. Bij Alpecin-Deceuninck heeft Hermans een contract tot eind 2025.



Met Søren Kragh Andersen heeft Alpecin-Deceuninck ook een specialist van het klassieke werk binnengehaald. De Deen haalde dit jaar nog de top 10 in Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem en heeft op zijn palmares ook al 2 Tour-ritten. Hij tekende tot eind 2024.



Daarnaast strikte Alpecin-Deceuninck ook nog de 22-jarige Australiër Jensen Plowright, die overkomt uit de opleidingsploeg van FDJ. Plowright krijgt met Kaden Groves nog een landgenoot als ploegmaat. Groves maakt de overstap van Team BikeExchange. Groves tekende voor 2 jaar, Plowright blijft tot 2025.