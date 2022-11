Herygers en Van Gucht zien 1 topfavoriet voor EK: "Maar Quinten Hermans kan heel straf voor de dag komen"

In Namen rijdt ook ene Marianne Vos mee, de wereldkampioene in het veld. "Voor Vos is het parcours te zwaar, ze heeft ook te weinig competitie in haar benen", zegt Herygers





"Annemarie Worst had een minder goed weekend door een knieprobleem, maar kan zaterdag natuurlijk sterker voor de dag komen."

"Je weet maar nooit, maar Fem van Empel laat dit seizoen geen steekje vallen."