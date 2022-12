Belgische vrouwenteams bikkelen om laatste WorldTour-ticket: "Als UCI regels volgt, wordt het Fenix-Deceuninck"

"We voldoen nochtans aan alle eisen en hebben een set-up die elk WorldTour-team zou moeten hebben. We hebben namelijk een team bij de junioren, de beloften en de elite."

"We hebben met AG Insurance-NXTG een huis gebouwd en nu is het tijd om het dak erop te leggen", zegt Natascha Knaven, ploegbaas van AG Insurance-NXTG. "Maar ik ga er niet van uit dat we de licentie krijgen."

Fenix-Deceuninck is de vrouwelijke tegenhanger van Alpecin-Deceuninck. AG Insurance-NXGT is de vrouwenploeg van Quick Step-Alpha Vinyl.

Maar net als bij de mannen draait het ook bij de vrouwen om punten. En dan ligt Fenix-Deceuninck in polepositie om de WorldTour-licentie te krijgen.

De vrouwenploeg van de broers Roodhooft sprokkelde vorig seizoen dubbel zoveel punten als AG Insurance-NXTG. Ook de 3e gegadigde, Ceratzit-WNT, kan niet tippen aan het puntentotaal van Fenix-Deceuninck.

"We hadden vorig seizoen het jongste team ter wereld. Het was daarom bijna onmogelijk om hoger te eindigen in het ploegenklassement", legt Knaven van AG Insurance-NXTG uit.

"Als we dit jaar naast de licentie grijpen, is dat geen drama. We zullen meestal wel een wildcard krijgen voor de topkoersen."

"Volgend jaar doen we dan gewoon opnieuw een gooi naar een WorldTour-licentie. Dan worden de punten opgeteld van 2022 en 2023."