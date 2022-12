BEKIJK: Zijn er nog clubs die Bellingham kunnen betalen na dit WK? “Engelse ploegen hebben liggen slapen”

Engeland heeft heel wat Golden Boys in zijn gelederen op dit WK. Haast allemaal grootgebracht in de Premier League. Toch lijkt nét Bundesliga-product Jude Bellingham bovenaan de Engelse talentenlijst te torenen. "Het is ongelooflijk dat hij in Duitsland en niet in Engeland speelt", klonk het in Villa Sporza. Al zal dat misschien niet al te lang meer duren.