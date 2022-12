Raheem Sterling verlaat Qatar wegens "gewapende inbraak bij zijn gezin"

Raheem Sterling maakte geen deel uit van de Engelse selectie tegen Senegal. De Engelse voetbalbond (FA) deelde voor de aftrap mee dat "een familiaal probleem" aan de basis lag van zijn afwezigheid.

Het vertrek van de aanvaller van Chelsea zou volgens Britse media het gevolg geweest zijn van een gewapende inbraak in zijn huis zaterdagavond. De vrouw en kinderen van de 27-jarige international zouden op het moment van de overval ook aanwezig geweest zijn in het huis.

Sterling nam gisterenavond nog het vliegtuig huiswaarts om het welzijn van zijn familie te garanderen. Voor Southgate is het voorlopig afwachten of Sterling nog terugkeert naar Qatar voor het vervolg van het WK. Engeland neemt het zaterdag op tegen Frankrijk in de kwartfinales.

"We moeten afwachten. Op dit moment is de prioriteit duidelijk dat hij bij zijn familie is. We steunen hem en gunnen hem zoveel tijd als hij nodig heeft. Soms is voetbal niet het belangrijkste en moet het gezin op de eerste plaats komen."