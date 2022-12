Efficiënt Engeland temt Senegalese Leeuwen en treft nu Frankrijk

Engeland - Senegal kort samengevat

Senegal komt dubbele opdoffer niet te boven

Familiale problemen bij Sterling maakten het luxeprobleem voor Engels bondscoach Southgate iets minder groot. Hij gaf uiteindelijk de voorkeur aan Saka boven Rashford, maar het was zijn collega Cissé die aanvankelijk de betere tactiek leek bedacht te hebben.

Een gedisciplineerd Senegal ving Engeland op en zorgde zelf voor dreiging. Zo raakte een schot van Dia de hand van Stones (geen strafschop volgens de VAR) en jaste Sarr van dichtbij over. Pickford stak een sterke arm uit om een nieuwe poging van Dia te redden.

Engeland stelde daar aanvallend hoegenaamd niets tegenover. Tot, met de rust in aantocht, Bellingham plots Henderson kon bedienen. De 1-0 ontregelde Senegal, dat vlak voor de rust een tweede mokerslag incasseerde. Bellingham bracht de counter op gang, speelde op het juiste moment naar Foden en die vond Kane voor de 2-0.

Op het uur was de wedstrijd gespeeld. Saka wipte een nieuwe assist van Foden over Mendy en brak zo het verzet van Senegal. De Leeuwen van Teranga legden zich te rusten. Het laatste halfuur was volstrekt overbodig. De spelers van Engeland konden zelfs al rustig nadenken over hun volgende opdracht: een kwartfinale tegen Frankrijk.