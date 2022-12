DUIVELSBLOG: Courtois deelt teleurstelling: "Pijnlijk gevoel zal nog even blijven hangen"

clock 20:35 20 uur 35. Courtois: "Dit gevoel zal even blijven hangen". Een dag na de uitschakeling is Thibaut Courtois de eerste Rode Duivel die een teken van leven vertoont op sociale media. "De uitschakeling doet nog pijn, dat gevoel zal even blijven hangen", opent hij. "Ik wil mijn medespelers en vooral Roberto Martinez bedanken voor onze tijd samen." "Aan alle fans die ons steeds aanmoedigden: sorry. We kunnen alleen maar beloven dat we al onze energie zullen steken in een volgende poging." "Bedankt voor jullie steun", besluit Courtois. . Courtois: "Dit gevoel zal even blijven hangen" Een dag na de uitschakeling is Thibaut Courtois de eerste Rode Duivel die een teken van leven vertoont op sociale media.

"De uitschakeling doet nog pijn, dat gevoel zal even blijven hangen", opent hij. "Ik wil mijn medespelers en vooral Roberto Martinez bedanken voor onze tijd samen."

"Aan alle fans die ons steeds aanmoedigden: sorry. We kunnen alleen maar beloven dat we al onze energie zullen steken in een volgende poging."

"Bedankt voor jullie steun", besluit Courtois.

Doku: "Dankbaar voor de kans waarbij ik veel leerde". Jérémy Doku deelde een boodschap op Twitter. "Het afgelopen jaar was moeilijk voor me. Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we nu al het WK moeten verlaten, maar ik ben dankbaar voor de kans die ik kreeg en de lessen die ik leerde." "De coach geloofde steeds in me en gaf me de kans om voor de Rode Duivels te spelen toen ik 18 jaar was. Ik ben dankbaar voor wat hij deed. We komen terug!"

"De coach geloofde steeds in me en gaf me de kans om voor de Rode Duivels te spelen toen ik 18 jaar was. Ik ben dankbaar voor wat hij deed. We komen terug!"

Vader Courtois: "Match tegen Marokko deed ons de das om". "Het is toch een grote ontgoocheling", vertelde Thierry Courtois - vader van - the day after aan Sporza. "We hadden er allemaal meer van verwacht. We wisten wel dat het geen makkelijk WK ging worden door het feit dat er spelers net terugkwamen uit blessures." "Aan de wedstrijd van gisteren lag het alleszins niet. De wedstrijd tegen Marokko heeft ons de das omgedaan." "Thibaut komt vandaag naar ons in Qatar, waar zijn verloofde en kinderen ook zijn. We gaan een familiedagje doorbrengen voor dat we terug naar België keren."

We brengen vandaag met Thibaut een familiedag door in Qatar, voordat we terug naar België keren. Thierry Courtois

Terugvlucht omstreeks 18 uur. Nu het WK er voor de Belgen opzit, is er geen reden om nog lang in Qatar te blijven. Vanavond vliegt een groot deel van de Belgische delegatie al terug naar Zaventem met een chartervlucht. De vlucht vertrekt om 17.45 uur Belgische tijd, om half 1 landt het vliegtuig in België. Daarna trekt een bus richting het nationale trainingscentrum in Tubeke. Niet alle Duivels zullen op die vlieger richting België zitten, verschillende Belgische spelers zouden al op eigen houtje zijn vertrokken uit Qatar op vakantie.

De vlucht vertrekt om 17.45 uur Belgische tijd, om half 1 landt het vliegtuig in België. Daarna trekt een bus richting het nationale trainingscentrum in Tubeke.

Niet alle Duivels zullen op die vlieger richting België zitten, verschillende Belgische spelers zouden al op eigen houtje zijn vertrokken uit Qatar op vakantie.

