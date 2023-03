De wederopstanding van een tienerster: hoe Marcus Rashford uit het diepste dal klauterde

"Zijn lach is helemaal terug", zegt Erik ten Hag met glinsterende ogen na een tweeklapper van zijn ster tegen Leicester City.

Marcus Rashford is de speerpunt van de United-machine onder de Nederlandse keuzeheer. Flitsend zoals in zijn debuutjaar houdt hij zijn ploeg in de running voor vier prijzen. Een droom die zelfs de meest doorwinterde fan opgegeven had, leeft weer.

Want de voormalige tienersensatie zat diep, zowel mentaal als fysiek. Na het EK in 2021 was hij het mikpunt van frustratie en racistische boodschappen.

De gemiste penalty in de finale tegen Italië was het begin van een stevige neerwaartse spiraal in de carrière van de aanvaller.