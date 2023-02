Barcelona en Manchester United in balans na EL-duel op Champions League-niveau

Sleutelmoment: Rashford maakt enkele minuten na het openingsdoelpunt van Barcelona gelijk. In de 54ste minuut toont de aanvaller zijn klasse, hij scoort vanuit een onmogelijke hoek.

Man van de wedstrijd: Rashford scoorde en liet scoren. Ook bij het 2e doelpunt van United was hij betrokken. Na een knappe dribbel en voorzet belandt de bal via een Koundé in doel.

Terugwedstrijd: met een 2-2 resultaat is alles nog mogelijk. Vergeet niet dat uitdoelpunten geen doorslag meer geven in de Europa League. De terugwedstrijd vindt volgende week om 21 uur plaats in Manchester.