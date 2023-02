Ten Hag en Xavi hekelen ref na zinderende clash in Europa League: "Onaanvaardbare fouten"

Kop van Jut is Italiaanse ref Maurizio Mariani. Zowel Ten Hag als Xavi vonden dat hij een cruciale fases helemaal verkeerd inschatte.

Als je geen penalty geeft, is het gewoon een rode kaart.

"Dat is niet alleen enorm van invloed op deze wedstrijd, maar op deze hele tussenronde", oordeelt de Nederlander. "Een scheidsrechter mag gewoon zo’n fout niet maken.”

"Maar als je dan geen penalty geeft, dan is het natuurlijk wel gewoon een rode kaart. Rashford staat oog in oog met de keeper van Barcelona."

"Het was een duidelijke overtreding", zei Ten Hag kwaad na de match. "Je kunt discussiëren of het binnen of buiten de zestien was."

Xavi zucht om "overduidelijke penalty"

Ook Xavi nam op zijn beurt de scheidsrechter onder vuur op de persconferentie.

"Een overduidelijke strafschop", zucht de trainer van Barcelona over de handsbal van Fred. "De scheidsrechter vertelde me dat de arm naast het lichaam was, maar dat zie ik anders. Wat moet je nog meer doen om een penalty te krijgen?"



Toch had de Spaanse keuzeheer ook oog voor het knappe werk van zijn collega bij Manchester United. "Het is een van de beste teams in Europa op dit moment", strooit Xavi met lof.

"United perst je flink uit door een hoge intensiteit. Ik ben dan ook tevreden dat we gestreden hebben en we die duelkracht konden evenaren. Ondanks het gelijkspel ben ik trots."