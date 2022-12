Het verval van de stilstaande fase en drie andere opvallende statistieken van de groepsfase

Het verval van de stilstaande fase?

Kent u het modewoord nog van het WK in 2018? Stilstaande fase. Dat was hét item van dat toernooi, en met een reden.

43% van de goals in de groepsfase werd toen gescoord uit een stilstaande fase, het hoogste aandeel ooit sinds het format met 32 ploegen.

Is het u al opgevallen dat er dit WK veel minder over gesproken wordt? In Qatar is namelijk helemaal het tegenovergestelde zichtbaar: slechts 21% van de goals wordt gescoord uit stilstaande fases.

Van het hoogste aandeel ooit, naar het laagste aandeel ooit. Heeft de korte voorbereidingstijd er misschien iets mee te maken?