194 extra minuten, doelpuntendroogte en Spaanse recordmatch: een openingsspeeldag bomvol records

Doelpuntendroogte

Extra extra time

Tot grote ergernis van de makers van uitzendschema's. Die moesten al 194 extra voetbalminuten in hun schema proppen. Gemiddeld ongeveer een recordaantal van 12 minuten per wedstrijd.

De FIFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina liet voor het toernooi al uitschijnen dat wedstrijden lang zouden kunnen uitlopen in Qatar. De voormalige Italiaanse topref wil zo een einde maken aan het vele tijdrekken en spelbederf in het voetbal.

Eviva España

Spanje vernederde Costa Rica op de eerste speeldag met 7-0. De eerste échte recordmatch in Qatar.

Om de Spaanse dominantie te duiden: sinds de metingen kwam het twee keer voor dat een ploeg geen enkel schot loste in een WK-wedstrijd, Costa Rica dit duel tegen Spanje en Costa Rica tegen Brazilië in 1990.

Veel waren de Costa Ricanen dan ook niet aan de bal. De ploeg van Luis Enrique demonstreerde als vanouds tikitaka-voetbal. Zo hielden de Spanjaarden de bal 81,8% van de tijd in de eigen gelederen én gaven ze 976 geslaagde passes naar elkaar. 2 keer een wereldrecord.

Gavi was de spilfiguur in het combinatiespel van La Furia Roja en kwam ook persoonlijk in het geschiedenisboekje. Met zijn 18 jaar en 110 dagen werd hij de jongste doelpuntenmaker op een WK sinds Pelé- in 1958 in de finale tegen Zweden (17 jaar, 249 dagen).