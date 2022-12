Neymar start tegen Zuid-Korea: "De wereldbeker staat op de achtergrond van zijn gsm"

Vanavond mogen de Zuid-Koreanen proberen om een vervolg te breien aan hun WK-avontuur. Geen evidente opdracht als je weet dat de tegenstander grote favoriet Brazilië is. Ook Peter Vandenbempt en Nicolas De Brabander hebben in onze WK-podcast maar weinig geloof in een Koreaanse stunt. "Ik heb weinig gezien dat doet vermoeden dat ze nog iets kunnen betekenen."