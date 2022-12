Boost voor Brazilië: Neymar staat met de glimlach op het trainingsveld

Neymar stond zondag met de glimlach op het trainingsveld. De ster van Brazilië leek geen last meer te ondervinden van de enkelblessure die hem de wedstrijden tegen Zwitserland en Kameroen deed missen.

Dat was wellicht het signaal dat coach Tite wou zien. De Braziliaanse bondscoach had eerder aangekondigd dat als Neymar zonder problemen kon trainen, hij zou spelen tegen Zuid-Korea.

Op de persconferentie een dag voor de 1/8e finale van Brazilië kreeg aanvoerder Thiago Silva de vraag of ploegmaat Neymar zou spelen tegen Zuid-Korea. Bondscoach Tite boog zich naar de microfoon en antwoordde "ja".



Als Neymar fit genoeg is, dan start hij in de basis. "Ik speel liever met mijn beste speler vanaf het eerste fluitsignaal. Het is aan de coach om dat te beslissen en die verantwoordelijkheid te nemen."

Brazilië miste tegen Zwitserland en Kameroen de creativiteit van Neymar. Na zijn enkelblessure tegen Servië was het hoogst onzeker dat Neymar nog in actie zou kunnen komen op het WK.

Maar dankzij intensieve behandelingen kon hij zaterdag voor de eerste keer weer trainen. Op trainingsbeelden van zondag trapte hij zelfs op doel.

Zijn boodschap op Instagram was duidelijk, zo citeerde hij uit een bekend liedje van James Brown. "I feel good, I knew that i would, now."