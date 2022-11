Neymar mist de volgende wedstrijd tegen Zwitserland: "Zeker kans dat ik nog speel dit WK"

Op Instagram gaf de sterspeler zelf een reactie op zijn blessure. "Er is zeker kans dat ik dit toernooi nog speel", klinkt het positief.



"Dit is één van de moeilijkste momenten in mijn carrière en weer gebeurt het op een WK. Ook in 2014 moest de Braziliaan het WK verlaten na een gebroken ruggenwervel.



"Ik ben geblesseerd en dat is uiteraard vervelend. Het zal pijn doen, maar ik weet dat er een kans is dat ik dit toernooi nog terugkom. Ik wil het doen voor mijn land, voor mijn teammaats en voor mezelf."