Jonathan en Kevin Borlée hangen na de Olympische Spelen van 2024 hun spikes aan de haak

Jonathan en Kevin Borlée zijn al sinds de Olympische Spelen van 2008 in Peking actief op het hoogste niveau. De specialisten van de 400 meter hebben nu aangekondigd dat ze na de Spelen van Parijs in 2024 een punt willen zetten achter hun rijkgevulde carrière.

Op het EK in München in augustus zei Jonathan Borlée nog dat hij na de Memorial Van Damme zou evalueren of hij het voor bekeken zou houden. "Ik heb de Memorial gelopen met het idee dat het mijn laatste wedstrijd kon zijn, maar die race heeft mij echt zin en motivatie gegeven om nog door te gaan", klinkt het bij de Belgische recordhouder op de 400 meter.

Ondanks heel wat blessureleed de voorbije jaren, vooral bij Jonathan, geloven de broers erin dat ze nog steeds een rol van betekenis kunnen spelen op het hoogste niveau. "We hebben alles besproken met de coach en we geloven dat we nog dicht bij ons beste niveau kunnen komen."

"De twijfels zijn er al lang", geeft Jonathan wel toe. "Vooral door al die blessures, maar in het voorjaar van 2022 had ik nog mijn beste vorm in jaren, dus er is ook nog geloof. We gaan niet naar Parijs om de stad te bezoeken. We gaan om te presteren."



Parijs wordt ook voor vader en coach Jacques Borlée een eindpunt. Ook hij zal na de Spelen van 2024 afscheid nemen als coach van de Belgian Tornados, het Belgische estafetteteam op de 4x400 meter. Staat met zoon Jonathan al een opvolger klaar?

"Zeg nooit nooit, maar we zien van dichtbij welke problemen erbij komen kijken, dus ik denk niet dat het voor meteen zal zijn", aldus Jonathan Borlée.