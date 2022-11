Kevin Borlée hoeft van rechter niet in jury van assisenproces aanslagen Brussel te zitten

Ook een bekende sporter kan dus opgeroepen worden als jurylid in een assisenproces. Kevin Borlée moest zich woensdagochtend melden bij de assisenrechtbank in Brussel. Daar kreeg hij te horen dat hij niet hoefde te zetelen in de jury.

"Dat wist ik eigenlijk al na de eerste dagvaarding, maar voor vandaag had ik mijn aanvraag te laat weer ingediend. De voorzitter begreep dat mijn argumenten nog altijd dezelfde waren als vorige keer", vertelt Borlée aan Sudinfo.

"Als ik zou zetelen in de jury van een proces dat maanden zal duren, kan ik niet trainen voor het WK atletiek en dan kan ik België niet vergetenwoordigen. Op mijn leeftijd (34, red) kan ik dit WK niet meer missen."