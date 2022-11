Tienkamper Garrett Scantling, 4e in Tokio, drie jaar geschorst na gemiste dopingcontroles

Scantling werd vorig jaar vierde op de Olympische Spelen in Tokio en kroonde zich dit jaar met een beste wereldjaarprestatie (8.611 punten) tot Amerikaans kampioen.

Scantling werd niet op doping betrapt, maar werd op een jaar tijd drie keer niet aangetroffen op de plaats waar hij volgens zijn whereabouts moest zijn. In een poging die laatste gemiste controle te verklaren, vervalste hij ook een e-mail. "Fraude" oordeelde het USADA.

Tussen zijn eerste en derde gemiste controle werd Scantling negen keer wel met succes getest. "De regels die de sport eerlijk en zuiver moeten houden, kunnen belastend en vervelend zijn", geeft Travis T. Tygart, CEO van USADA toe.

"Toch is het van cruciaal belang dat elke atleet de regels naleeft. Alleen zo kunnen we de integriteit van de sport beschermen.



"Het is ook van het grootste belang dat er een waarheidsgetrouwe, open en volledige samenwerking is met organisaties als USADA en de Athletics Integrity Unit bij het onderzoeken van mogelijke overtredingen", zegt Tygart.

"Als dat niet gebeurt, is een sanctie op zijn plaats. Zelfs wanneer een overtreding, zoals in dit geval, helemaal niet wijst op dopinggebruik."

De 29-jarige Scantling was al sinds 22 juli voorlopig geschorst en miste daardoor het wereldkampioenschap in Eugene. Binnen twee jaar zal hij er op de Olympische Spelen in Parijs ook niet bij zijn.