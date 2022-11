Cynthia Bolingo deelt doelen voor 2023: "Individueel en met Cheetahs knallen op het WK"

"Zo'n seizoenseinde is uiteraard een extra bron van motivatie. Dat toont aan dat alles mogelijk is", verklaarde Bolingo tijdens de BOIC-stage in Turkije.

Na een rijk een emotioneel jaar weet de Brusselse waar er nog verbetering mogelijk is. "Ik denk dat ik nog op alle vlakken kan verbeteren", lacht Bolingo.



"Het belangrijkste is om nog regelmatiger te zijn op training en nog aandachtiger moet zijn om preventief blessures te voorkomen, zonder daarbij in paniek te schieten. Wat ik beter kan doen is meer op mezelf focussen en niet op wat andere doen."



Terwijl ze het EK indoor aan zich laat voorbij gaan, richt Bolingo zich op het WK in Boedapest in augustus.



"Dat is het grote doel voor 2023. We willen daar sterk presteren met de Cheetahs. Ook op individueel niveau wil ik het zo goed mogelijk doen. Ik wil me niet vastpinnen op een chrono, want dat zorgt voor extra druk. Ik zal gewoon mijn best doen en kijken waar me dat brengt, zonder dat ik met een gevoel van spijt zal moeten terugkijken."