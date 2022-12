Keniaanse debutant Kiptum en Ethiopische Beriso lopen kanontijden in marathon van Valencia

Kiptum is een groot talent. De jonge Afrikaan won in juli de halve marathon van Londen en debuteerde vandaag in goede omstandigheden in Spanje op de volledige afstand.



Hij vierde in een parcoursrecord voor de Tanzaniaan Gabriel Beay (2u03'00") en de Keniaan Alexander Mutiso (2u03'29"). Die laatste, landgenoot van Kiptum, debuteerde ook.



Op de marathon werd nog maar 3 keer sneller gelopen: door Eliud Kipchoge (2u01'09" en 2u01'39") en de Ethiopiër Kenenisa Bekele (2u01'41"), telkens in Berlijn.



Het vorige wedstrijdrecord in Valencia stond op naam van de Keniaan Evans Chebet, die in 2020 de zege pakte in 2u03'00".