Wereldrecordhouder Kipchoge wil ook marathon van Boston op palmares zetten

"Ik ben blij aan te kunnen kondigen dat ik in april aan de marathon van Boston zal deelnemen, een nieuw hoofdstuk in mijn zoektocht naar de majors", stelde Kipchoge. Hij zal op 17 april 2023 voor het eerst aan de start staan in Massachusetts.

De 38-jarige marathonlegende wil de zes belangrijkste marathons ter wereld op zijn palmares zetten. Na Chicago (zege in 2014), Londen (2015, 2016, 2018 en 2019), Berlijn (2015, 2017, 2018 en 2022) en Tokio (2022) mikt hij nu op een zege in Boston. Pakt Kipchoge daar de zege, dan moet hij enkel nog New York afvinken.



Op 25 september verbeterde Kipchoge tijdens de marathon van Berlijn in een tijd van 2 uur, 1 minuut en 9 seconden zijn eigen wereldrecord uit 2018 (2u01'39").

Op zijn indrukwekkend palmares staan ook twee olympische titels (in 2016 in Rio en in 2021 in Tokio). In 2024 wil hij zich in Parijs voor de derde keer tot olympisch kampioen kronen.