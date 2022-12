Ervaren Red Lions trekken met ambitie naar WK: "Ons doel? De titel meenemen naar Brussel"

"Ik denk niet dat je meteen top kan zijn in de groepsfase, maar we willen wel onze poule winnen. Ik heb het gevoel dat ons niveau voldoende zal zijn om daarin te slagen."

"We hebben een oudere groep, maar die is wel speciaal", stelt de Nederlander. "Ik werk al vijf jaar met deze jongens en ik zie dat ze nog steeds progressie maken. Dit zijn de beste spelers op dit moment in België."

"Het doel is simpel: we willen de wereldtitel opnieuw meenemen naar Brussel", is bondscoach Michel van den Heuvel erg duidelijk.

Onze groepsfase zal niet eenvoudig zijn, maar het voordeel is dat we er meteen moeten staan.

"Ook al is deze groep al heel lang samen, iedereen is nog altijd heel hongerig", zegt middenvelder Félix Denayer. "Zo vlak voor een WK komt altijd een spannend moment, want we willen voorbereid zijn op elk wedstrijdscenario."

De ambitie van de Red Lions is duidelijk: hun wereldtitel verlengen. "Maar er zijn altijd 7 of 8 teams die wereldkampioen kunnen worden. Het zal dus niet eenvoudig zijn. Ik denk dat we geen eenvoudige groep hebben. Het voordeel is dat we er meteen zullen moeten staan."

Denayer heeft goede herinneringen aan het WK van 2018, dat ook in India werd georganiseerd. "We hadden een goede band met de fans daar. Als we niet tegen India spelen, supporteren ze er zelfs voor ons."