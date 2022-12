De Zwitserse constante op grote toernooien: zestal van de zekerheid en geleidelijke verjonging

Het enige andere Europese land dat daarin slaagde? Grootmacht Frankrijk, dat kan puren uit een onuitputtelijke bron van voetbaltalent. Wat is dan het geheim van Zwitserland, dat nog geen 9 miljoen inwoners heeft en waar geen Messi, Ronaldo of Mbappé in de kern zitten?

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Bernardo Silva... Op papier hebben de Zwitsers niet de grote namen in hun gelederen zoals Portugal, de tegenstander van vanavond, die wel heeft.

Breel Embolo is een van de Zwitserse smaakmakers dit WK, een uitstekend voorbeeld van de Zwitserse doorselectering.

Betrouwbaar zestal dat geen enkel toernooi mist

Toch mocht Hitzfield aanblijven en werkte Zwitserland aan een plan op langere termijn. De selectie bestond in 2012 uit veel jonge twintigers, die later zouden uitgroeien tot de ruggengraat van het team: Yann Sommer, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka en Xerdan Shaqiri.

Hij krijgt van de Zwitsere voetbalbond een laatste keer het vertrouwen, ondanks de slechte afloop van de kwalificatie van het EK in 2012. Daarin eindigde Zwitserland pas derde in zijn groep, zelfs Montenegro bleek te sterk.

Het Zwitserse succesverhaal begint in Brazilië tijdens het WK van 2014. Ottmar Hitzfield is op dat moment de bondscoach, maar na dat toernooi zal hij met pensioen gaan.

En ze maken het Argentinië al erg lastig op hun eerste gezamenlijke grote toernooi. Pas in de 118e minuut van de verlengingen kan Angel Di Maria het verlossende doelpunt scoren voor de latere finalist. De Zwitsers gaan eruit in de 1/8e finales op het WK van 2014, maar ze hebben zich wel een eerste keer getoond aan de wereld.

In 2013 haalt Hitzfield ook Fabian Schär en Haris Seferovic bij de selectie. Daarmee is het Zwitserse zestal voltallig. Deze spelers zullen tot het huidige WK elke keer van de partij zijn op de grote toernooien.

Uitstekende doorstroming van talent

In 2016 zijn opnieuw de 1/8e finales het eindstation van het EK voor de Zwitsers. Maar weer scheelt het geen haar: Polen trekt aan het langste eind na een spannende strafschoppenreeks.

Die goede wisselwerking tussen vernieuwing en een zekere houvast zou een constante worden in de selectiepolitiek van Petkovic.

Vladimir Petkovic neemt het stokje over van Hitzfield na het WK. Hij gaat door op het elan van zijn voorganger en bouwt verder aan het sterke Zwitserse collectief.

Het WK van 2018 is het eerste grote toernooi voor Remo Freuler en Manuel Akanji. Die laatste krijgt zelfs meteen zijn kans en speelt elke wedstrijd centraal in de verdediging naast Schär. Nog maar eens een bewijs van de goede Zwitserse jeugddoorstroming.

2 jaar later houdt Zwitserland Servië achter zich in de groepsfase van het WK. Vooraf wordt de sterk ogende Servische selectie getipt als een van de mogelijke verrassingen van het toernooi. Maar ze gaan onderuit tegen het Zwitserse blok.

Penaltythrillers op het EK 2020

Het rendeert meteen voor de Zwitsers: wereldkampioen Frankrijk wordt in de 1/8e finales naar huis gespeeld na een spektakelmatch en strafschopthriller. In de kwartfinale kan Spanje Zwitserland ook pas verslaan na penalty's.

Silvan Widmer, Ruben Vargas en Djibril Sow maken voor het eerst hun opwachting op het EK in 2020. Een heel pak 'oudjes' - onder andere Stephan Lichtsteiner, Johan Djourou, Valon Behrami en Gelson Fernandes - moeten plaatsruimen voor de nieuwe lichting.

Al is het wel met een erg jonge spelersgroep. Het vertrouwde Zwitserse zestal is er - uiteraard - wel nog bij, maar verder zijn er een pak nieuwe namen geselecteerd.

Na een nieuwe exit in de 1/8e finales in 2018 tegen Zweden zijn de Zwitsers uit op een betere prestatie op het EK. Het wordt het laatste kunstje van Petkovic als bondscoach van Zwitserland, op zoek naar de kroon op zijn werk.

De puzzelstukjes vallen samen

De nieuwe bondscoach van Zwitserland, Murat Yakin, borduurt voort op het werk van zijn voorganger. De puzzelstukjes die door hem zijn aangebracht, worden door Yakin in elkaar geplaatst.

De ruggengraat Sommer-Rodriguez-Xhaka-Shaqiri wordt aangevuld met de sporadisch gebrachte nieuwe spelers als Embolo, Akanji en Elvedi. In de kwalificaties voor het WK zorgt Zwitserland ervoor dat Europees kampioen Italië veroordeeld is tot play-offs en dus later de uitschakeling voor het WK.

Ook outsider Servië moet er in 2022 weer aan geloven in de groepsfase. De Zwitsers blijken een moeilijk te ontwrichten blok. Het is misschien niet met het meest flitsende voetbal, maar ze kunnen het grote ploegen echt lastig maken.

De onmiskenbare toernooiploeg kan dan ook nog eens rekenen op een speler die er altijd lijkt te staan op de grote momenten: Xerdan Shaqiri.