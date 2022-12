Hét moment van Karl: "Wij Belgen zijn niet alleen, ook grootmacht Duitsland gaat eruit"

"Ook een voetbalgrootmacht kan falen", stelt Karl Vannieuwkerke vast. "Duitsland ligt uit het toernooi in de poulefase. Het is daarmee al het tweede toptoernooi op een rij waarop ze falen, want op het EK 2020 gingen ze er al uit in de 1/8e finales."

"Er staan 4 sterren op die trui, 4 keer wereldkampioen. De Duitsers kwamen naar het WK voor een grootse prestatie. Ze hebben goede matchen gespeeld, tegen Japan, Spanje en Costa. Maar toch moeten ze door de omstandigheden naar huis."

"Wij Rode Duivels zijn dus niet alleen. In het voetbal hangt het van hele kleine dingen af. Eigenlijk is het sneu voor de voetballiefhebber, anderzijds is het ook mooi dat een klein land als Japan dit voor elkaar krijgt."

"Auf wiedersehen, Deutschland."