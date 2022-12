Josko Gvardiol, de 20-jarige sterkhouder van Kroatië, die de topclubs voor het uitkiezen heeft

De Rode Duivels zullen hem de komende tijd nog vaker tegenkomen in hun nachtmerries: Josko Gvardiol (20) blinkt dit WK uit bij Kroatië. De verdediger die geen zwakke punten lijkt te hebben, staat in de belangstelling van heel wat topclubs. Bezorgt hij vandaag ook de Japanse aanvallers kopzorgen?

"Dé speler om in de gaten te houden in de Kroatische verdediging is Josko Gvardiol. Hij heeft echt alles, is wereldtop en is nog maar 20 jaar." Dat waren de woorden van Branko Strupar in aanloop naar België - Kroatië. En die woorden bleken profetisch. Gvardiol hield de boel achterin goed gesloten én dribbelde zich geregeld een weg doorheen de Belgische gelederen. Met een cruciale tackle hield hij Romelu Lukaku in het absolute slot nog van een bijna zeker doelpunt.

Een nieuwe referentiematch op het nu al indrukwekkende cv van de Kroatische golden boy. Een cv waarmee Gvardiol momenteel met succes kan solliciteren bij 's werelds beste clubs.

Tegen oudere jongens rijpen bij de jeugd

Josko Gvardiol begint zijn voetbalcarrière bij NK Tresnjevka, een kleinere club in zijn geboortestad Zagreb. Na een jaartje wordt hij weggeplukt door het grote Dinamo Zagreb, de club waar zovele Kroatische toptalenten hun carrière lanceren. De visserszoon speelt in de jeugdreeksen eerst mee met de oudere jongens. Een extra uitdaging voor Gvardiol om slim te spelen tegen spelers die wat groter zijn. En met succes. "Kleine Pep" - genoemd naar zijn bijna naamgenoot Pep Guardiola - doorloopt de opleidingsreeksen bij Dinamo en de nationale ploeg aan sneltempo. Op zijn 17e maakt hij zijn debuut bij de grootmacht van de club uit Zagreb. 2 jaar later volgen de eerste speelminuten bij vicewereldkampioen Kroatië. De tegenstander? De Rode Duivels, in een oefenpot net voor het EK van 2021. Op dat EK ontpopt Gvardiol zich zowaar al tot basisspeler bij Kroatië. Als linksachter welteverstaan, een positie waarop hij ook prima uit de voeten kan. Meteen ook de jongste Kroaat ooit die op een groot toernooi mag meespelen.

Geweldige dribbelaar en totaal geen kaartenpakker

Na dat toernooi gaat Gvardiol aan de slag bij RB Leipzig. Een jaar eerder had de Duitse topclub hem al voor een kleine 20 miljoen euro overgenomen van Dinamo Zagreb, waar hij nog een seizoen op huurbasis verbleef. 20 mijloen, dat is kleingeld in vergelijking met het veelvoud dat de wonderboy nu zal opleveren. In de Bundesliga maakt de Kroaat niet alleen indruk met zijn solide defensieve prestaties, maar ook met zijn offensieve kwaliteiten. Zo is Gvardiol een van de beste dribbelaars in de competitie, een enorme troef van de opkomende verdediger.

Nog een opvallende statistiek: in zijn 133 wedstrijden in clubverband pakte Gvardiol slechts 12 (!) gele kaarten en nog geen rode. En dat voor een centrale verdediger. Bij de Kroatische nationale ploeg heeft hij zelfs nog geen enkele kaart achter zijn naam staan.

WK als definitieve stap naar wereldtop

Hij stond al langer op de radar van enkele Europese topploegen, maar na het WK prijkt Gvardiol op élke club haar verlanglijstje voor Kerstmis. In de eerste twee groepsduels van Kroatië treedt hij echt in de spotlights op het allerhoogste toneel. Zo wint Gvardiol veel duels, heeft hij een uitstekende passing en dribbelt niemand zich langs hem.

Transfergoeroe Fabrizio Romano weet het ook al: in 2023 zal de Kroaat een toptransfer maken. Zijn bondscoach Zlatko Dalic noemt hem na de derde groepswedstrijd tegen België zelfs "de beste centrale verdediger ter wereld".

Bescheiden jonkie die "180 miljoen waard is"

Tijdens de match was Gvardiol al top tegen de Rode Duivels en ook erna laat hij zich van zijn beste kant zien. Zichtbaar geëmotioneerd neemt hij de tijd om in de tribune zijn moeder te omhelzen. Zonder gezichtsmasker trouwens - een noodzaak na zijn neusbreuk een tiental dagen voor de start van het WK. Ook met de menselijke kant van Gvardiol zit het dus wel goed. Iets wat Branko Strupar - fervent volger van het Kroatische voetbal - bevestigt. "In het kopje zit het ondanks zijn jonge leeftijd heel goed bij hem."

Als een spelers zoals Harry Maguire 80 miljoen moet kosten, dan is Gvardiol er 180 miljoen waard. Branko Strupar