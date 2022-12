Branko Strupar voor allesbeslissend duel tegen Kroatië: "Ik geef België 30% kans om te winnen"

Do or die voor de Rode Duivels vanavond tegen Kroatië. Onze WK-mol, Branko Strupar, fileert de Kroaten een laatste keer en geeft aan waar de mogelijkheden liggen voor de Belgen. "Lukaku is de ontbrekende schakel bij België tot nu toe, hij kan het verschil maken."

"Kroatië mag België vooral niet onderschatten, daar schuilt het gevaar in. Ook na die 2 mindere wedstrijden denk ik dat België op een goeie dag van iedereen kan winnen." Branko Strupar schrijft de Rode Duivels dus zeker nog niet af. Al ziet hij ook dat Kroatië wel het voordeel heeft dat het niet móét winnen. "Maar Kroatië is geen ploeg die voor een gelijkspel zal spelen. Beide ploegen zullen voor de winst gaan." "De kansen voor België in de wedstrijd schat ik op 30-70, in het voordeel van Kroatië. Dat komt vooral doordat de sfeer bij Kroatië goed zit, terwijl ik het gevoel heb dat er bij de Belgen iets mis is binnen de groep."



De Kroaten legden er 4 in het mandje tegen Canada.

"Defensief staat het heel goed bij Kroatië"

Kroatië kwam snel op achterstand tegen Canada, maar won uiteindelijk wel met overtuigende cijfers. Strupar: "Het was even schrikken om zo snel een goal te slikken, maar na 20 minuten had Kroatië de volledige controle. Offensief was het ook heel goed." "In de eerste wedstrijd tegen Marokko ontbrak het Kroatië aan inspiratie, al stond het toen defensief al wel goed." Met als rots in de branding de 20-jarige Gvardiol. "Die jongen heeft écht alles en ook in het kopje zit het goed bij hem. Als Maguire 80 miljoen moet kosten, dan is Gvardiol 180 miljoen waard", lacht Strupar.

Kovacic was de grote man tegen Canada. Hij speelde heel goed in de ruimtes en zo kwam Kroatië tot veel kansen. Branko Strupar

Ook het Kroatische middenveld was solide als altijd. "Modric is echt altijd op niveau, ook op zijn 37e is hij nog wereldklasse. Al vond ik Kovacic de grote man tegen Canada. Hij speelde heel goed in de ruimtes en zo kwam Kroatië tot veel kansen", zo spreekt Strupar zijn lof uit.

Kansen voor de Duivels: "Lukaku kan De Bruyne en Hazard beter laten spelen"

Start Lukaku of is hij toch niet fit genoeg? Dat is een van de grote vragen voor de beslissende groepswedstrijd. Strupar ziet in Romelu Lukaku dé sleutelfiguur voor de kansen van de Belgen. "Kroatië heeft dan wel een sterke defensieve organisatie, Lukaku kan die ontregelen", zo analyseert het Racing Genk-icoon. "Hij kan in zijn eentje twee verdedigers aan de praat houden. Door de bal bij te houden, zorgt hij dat De Bruyne en Hazard aan kunnen sluiten en meer in het spel voorkomen."

De afwezigheid van Lukaku is de grootste oorzaak van de problemen bij België. Branko Strupar

"Met alle respect voor Batshuayi, die echt een killer is in de zestien, maar in het samenspel is hij toch minder dan Lukaku. Zijn afwezigheid is de grootste oorzaak van de problemen bij België. Het is en blijft een topspits, ook al mist hij wedstrijdritme."

Branko Strupar is een fervent volger van het Kroatisch voetbal én de Rode Duivels. De ex-speler van KRC Genk verzamelde 17 caps voor de Belgische nationale ploeg en woont tegenwoordig weer in zijn geboorteland Kroatië.