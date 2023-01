Voorstelling Intermarché-Circus-Wanty: afscheid én dromen van een monument

De sneeuwbal van Intermarché-Circus-Wanty (zo luidt de nieuwe naam) is in 2022 blijven rollen, maar de teller staat nu weer op 0. Slaagt het geesteskind van de afscheidnemende Hilaire Van der Schueren erin om een stabiele WorldTour-ploeg te worden en om ook de allerstoutste droom te realiseren?

27 maart 2022. Met een label als "historisch" moet je altijd voorzichtig omspringen, maar het zegegebaar van Biniam Girmay in de Vanackerestraat móét je wel als een mijlpaal in de wielergeschiedenis klasseren. Girmay bevestigde na Gent-Wevelgem met ritwinst in de Giro, maar zijn sprookje kwam na het kurkincident abrupt ten einde. De Eritreeër zocht nadien tevergeefs naar zijn allerbeste benen, maar dat beïnvloedde het rapport van Intermarché-Wanty-Gobert amper tot niet. Met 24 overwinningen is er maar één conclusie: 2022 was het beste jaar in de historie van deze ploeg.

Belangrijkste overwinningen Intermarché-Wanty-Gobert in 2022: Gent-Wevelgem (Girmay), Scheldeprijs (Kristoff), 2 ritten in de Giro (Girmay, Hirt), Brussels Cycling Classic (Van der Hoorn), rit in de Ronde van België (Hermans), rit in de Ronde van Polen (Thijssen), rit in de Vuelta (Meintjes)

De beroepsernst van Kristoff

Weg is de periode waarin er gelobbyd moest worden voor een wildcard. Begraven zijn de vergaderingen in de ploegbus waarbij aangeduid werd wie koste wat kost de vroege vlucht niet mocht rateren. Finales rijden is nu het uitgangspunt. Intermarché-Wanty-Gobert enterde de WorldTour nadat het eind 2020 de licentie van het opgedoekte CCC had gekocht en het lelijke eendje is geëvolueerd tot sierlijke zwaan. De Belgische ploeg leek een jaar geleden niet te kunnen of zullen ontsnappen aan het degradatiegevecht, maar dat Zwaard van Damocles werd vakkundig weggejaagd. De vroege overwinningen van Girmay, Alexander Kristoff en Jan Hirt waren de ideale voedingsbodem voor een jaar met de juiste ingesteldheid en voorbeeldige teamspirit. 6 man in de top 23: Parijs-Roubaix was misschien wel de koers die de revolutie het best illustreerde. De inbreng van Kristoff mag daarin niet onderschat worden. De bonkige Noor bewees dat hij ook op zijn 35e nog een toonbeeld is van professionalisme. Zijn Scheldeprijs was prestigieus, zijn doorzettingsvermogen in de Franco-Belge, een thuismatch voor de broodheer, was begeesterend. Het vertrek van Kristoff naar zijn heimat is dan ook zonder enige twijfel een aderlating.

Bedrijvige transferperiode

Al heeft de ploegleiding met Mike Teunissen een waardige vervanger naast Girmay geposteerd op de Vlaamse tandem. De Nederlander werd bij Jumbo-Visma afgeremd door pech en geblokkeerd door sterkere kopmannen, maar kan nu volop losbranden. Het trosje aangekochte jeugdige Belgen zal in eerste instantie moeten stelen met de ogen en ze moeten de stap hogerop de komende jaren uitbetalen. De kaart van de Belgische jeugd is een bewuste strategie, want de gemiddelde leeftijd was toch wat aan de hoge kant.

Rune Herregodts is een van de Belgische nieuwkomers.

Of de return on investment onmiddellijk hoger zal liggen bij voormalig wereldkampioen en oudje Rui Costa (36 jaar intussen), de weggedeemsterde Lilian Calmejane (als Fransman belangrijk voor de sponsors) en oude bekende Dion Smith, is nog maar de vraag. Al kon je die twijfels ook uiten toen Domenico Pozzovivo begin 2022 nog aan de kern werd toegevoegd. Op zijn 40e werd hij zowaar 8e in de Giro, maar een gebrek aan budget stond een extra jaartje in de weg. Tenzij Pozzovivo met zijn Italiaanse sponsors toch nog een akkoordje vindt. In die Giro was Pozzovivo overigens niet de sterkste klant van Intermarché. Jan Hirt deed met ritwinst en een 6e plek nog beter. Het leverde de Tsjech een upgrade op naar Soudal-Quick Step. Een uitgesproken klimmer ontbreekt in de selectie, maar een deel van dat budget werd uitbesteed aan de nodige stappen die nog moesten worden gezet in de omkadering: een opleidingsploeg, extra voedingswetenschappers, een 3e trainer, ploegleiders en een samenwerking met de UC Louvain-la-Neuve. Die inhaalbeweging wordt mondjesmaat afgerond. Dé natte droom - Tom Dumoulin als tijdritexpert aantrekken - moet nog wat gekneed worden.

IN OUT Rui Costa (Por/UAE) Alexander Kristoff (Noo/Uno-x) Mike Teunissen (Ned/Jumbo-Visma) Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) Lilian Calmejane (Fra/AG2R-Citroën) Jan Hirt (Tsj/Soudal-Quick Step) Dion Smith (Aus/BikeExchange) Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise) Tom Devriendt (Q36.5) Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) Domenico Pozzovivo (Ita/?) Laurenz Rex (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) Jan Bakelants (gestopt) Tom Paquot (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) Dimitri Claeys (gestopt) Dries De Pooter (Hagens Berman Axeon) Kevin Van Melsen (gestopt) Madis Mihkels (Est/Ampler) Barnabas Peak (Hon/Human Powered Health) Niccolò Bonifazio (Ita/TotalEnergies)

De rol van Aike Visbeek

Het transferverkeer toont aan dat Intermarché-Wanty-Gobert - volgend jaar overigens Intermarché-Circus-Wanty - een prijs betaalt voor de champagnedouches van 2022. Een leegloop was het niet, maar naast Kristoff en Hirt vertrokken ook Quinten Hermans en Jan Bakelants. Opvallend is dat beide Belgen openlijk in de clinch gingen met kapitein Aike Visbeek, ex-Sunweb. Bakelants noemde de Nederlander zelfs "het paard van Troje". Een onstuimig klimaat zoals bij Visbeeks voormalige werkgever is nog niet geïnstalleerd, maar verontrustend is het wel (een beetje). Misschien wel de belangrijkste les? In crisiscommunicatie mag wat meer geïnvesteerd worden.

Het vertrek van Quinten Hermans is een aderlating.

Al mag de Nederlander ongetwijfeld veel pluimen op zijn hoed steken voor 2022: de toevalstreffers hebben plaatsgemaakt voor een visie die duidelijk pakt. Visbeek was enkele weken geleden bij Wielerflits.nl wel al pienter genoeg om de verwachtingen van de Belgische attractie voor 2023 te drukken. "Onze ambitie is uitgroeien tot een stabiele ploeg in de top 10 van de WorldTour. De grootste fout die je dan kunt maken, is heel krampachtig naar het jaar 2023 kijken om het succes van het afgelopen seizoen te evenaren." "Ik heb echt mijn best gedaan om in de achtergrond iedereen duidelijk te maken dat we in 2023 de basis leggen om ons doel op lange termijn te halen." "Deze winter is er heel veel kwaliteit en ervaring weggegaan. Ik zie nog altijd heel veel kwaliteit in de renners die we voor 2023 hebben. Maar bij een heel aantal moeten we dat er nog wel uit zien te halen."

Deze winter is er heel veel kwaliteit en ervaring weggegaan. Aike Visbeek (Intermarché-Circus-Wanty)

Het is aan onder meer Gerben Thijssen en zijn sprintvezels, Taco van der Hoorn en zijn aanvalsdrift, Lorenzo Rota en zijn onderschatte motor, Louis Meintjes en zijn abonnement voor de top 10 en de beloftevolle Madis Mihkels en Hugo Page om het afscheidsjaar van nestor Hilaire Van der Schueren smaakvol in te kleuren.

Stel je maar eens voor dat dat pensioen hand in hand gaat met een eerste ritzege in de Tour of een Monument. Laat de champagne dan maar knallen. Maar wees voorzichtig, Bini!

Zijn einde contract in 2023: onder meer Rui Costa, Rein Taaramäe, Louis Meintjes, Aimé De Gendt, Gerben Thijssen, Kobe Goossens