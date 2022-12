Openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad krijgt "aantrekkelijkere laatste kilometer" in Ninove

De 78e Omloop is niet alleen de start van het Belgische wegseizoen, het is bovendien ook de allereerste WorldTour-koers op Europese bodem, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. De startplaats blijft Gent, de aankomst is wel lichtjes gewijzigd. Ninove fungeert sinds 2018 als aankomstplaats, het contract met organisator Flanders Classics loopt tot 2025. "We zijn verheugd dat Ninove de gaststad mag zijn van deze mooie openingsklassieker", verwoordde burgemeester Tania De Jonghe op een persconferentie. "En dat met een prachtige nieuwe aankomstplaats: de Elisabethlaan, die zou ik nu willen omschrijven als de Via Roma van Vlaanderen."

Flanders Classics-verantwoordelijke Nicolas Denys schetst het voordeel: "De Elisabethlaan moet een aantrekkelijkere laatste kilometer opleveren. "



"Die site geeft ons op logistiek vlak veel meer ruimte. Bovendien is deze brede aankomstzone licht oplopend."



"En er is nog steeds de verbinding met het centrum van Ninove. In de Centrumlaan zullen de teambussen opgesteld worden, wat het voor de wielerfans ook allemaal mooier maakt."



De laatste winnaar is Wout van Aert, die op 26 februari 2022 naar de zege soleerde. De Italiaan Sonny Colbrelli klopte Greg Van Avermaet in de sprint van een elitegroepje voor het podium.



Bij de vrouwen ging de zege naar Annemiek van Vleuten, met Demi Vollering en Lorena Wiebes was het podium volledig Nederlands.