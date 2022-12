Hoe Nederland de VS kan verslaan? "Spitsenkwestie" oplossen en "sleutel" aan De Jong geven

Nederland kijkt vandaag in zijn 1/8e finales in de ogen van de Verenigde Staten. Voor het toernooi zou Oranje getekend hebben voor deze de affiche, maar de VS ontpopte zich in de poulefase toch tot een van de revelaties van het WK.

"Frenkie de Jong is de sleutel voor Oranje, zeker in deze wedstrijd", voorspelden Aster Nzeyimana en Filip Joos in onze dagelijkse WK-podcast.





De Jong zal deze namiddag nochtans in de Bermudadriehoek terechtkomen. Zo werd het middenveld van de Verenigde Staten dit toernooi al veelal de hemel ingeprezen. "Die middenvelders spelen op een niveau dat ik hier nog maar zelden gezien heb. Even verrassend als verbluffend", vertelt Joos.

Toch zien Joos en Nzeyimana ook een mogelijkheid voor De Jong tegen de Amerikaanse aanjagers op het middenveld. "Hij kan als geen ander wegdraaien van happers. De Jong kan altijd iets meer als hij onder druk komt te staan."