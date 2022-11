Van Ronaldo's broek vol goesting tot de voorspellingen van Erik Van Looy: het beste uit Villa Sporza

De tweede speeldag op het WK voetbal is begonnen. Met het gelijkspel van zowel Nederland als Engeland lieten er gisteren opnieuw twee toplanden punten liggen. Karl Vannieuwkerke kaartte in Villa Sporza na met Arnar Vidarsson, Frank Boeckx, Dennis van Wijk en Erik Van Looy over de gebeurtenissen in Qatar. De vijf beste fragmenten uit de aflevering opgelijst.

Villa Sporza Dagelijkse talkshow rond het WK voetbal in Qatar. Vanuit het 'Sporza Wintercircus' in Gent blikt Karl Vannieuwkerke samen met zijn gasten terug op de voorbije dag. Met uiteraard extra aandacht voor de Rode Duivels. kijk op VRT Max

1. Het moment van Van Looy: De overwinning van Iran

Het WK is écht begonnen met de overwinning van Iran, volgens Erik Van Looy. Een triomf van en voor de natie. "Het was een wedstrijd met zo veel emotie. Dat begon al bij het volkslied. Als ze zingen, is het niet goed. En als ze niet zingen, is het ook niet goed. De last-minute overwinning was krachtig." "Dit is zó mooi", pikt ook Vidarsson in. "Deze keer kan het voetbal een natie wél samenbrengen."

2. Het lijstje van Van Looy: "Ik zet België pas als 13e"

Erik Van Looy haalde in het begin van de uitzending een vodje papier boven. De tekst? Een rangschikking van de landen op het WK. Voor België ziet de regisseur het eerder somber in. Pas als 13e komen de Rode Duivels aan bod. Zelfs Japan, Ecuador, Denemarken en Zwitserland prijken boven België.

3. Een broek vol goesting bij Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo grabbelde tijdens de wedstrijd tegen Ghana even in zijn broek. Ja hoor, alles zat correct op zijn plaats. De Portugese ster had er gewoon een energiereep verstopt. "Tijdens de Ramadan halen spelers wel vaker iets uit hun kous, maar uit een onderbroek? Dat heb ik nog niet gezien", was ook Frank Boeckx verrast.

4. Het Antwerpse verleden van Van Gaal

Louis Van Gaal was op de persconferentie na het gelijkspel tegen Ecuador opnieuw zijn assertieve zelve. "Hij maakt er een one-man-show van, maar zet zijn spelers zo ook wel uit de wind", zag Van Looy, die nog een anekdote over de Nederlandse bondscoach van onder het stof haalde. "Op een bepaald moment vroeg hij als speler bij een invalbeurt zelf aan zijn trainer bij Antwerp - Guy Thys - hoe hij moest spelen. Die antwoordde: Zoals gewoonlijk Louis, hiel traag."

5. "Apologies for the language"

Als uitsmijter van de aflevering werd de reactie van de Wales-fans na hun verliespartij getoond. En jawel, ook die gooiden er alles uit. "Apologies for the language", ontving de reporter een welgemeende verontschuldiging. Al wreef diezelfde interviewer het puntenverlies wel ferm in de snoet van de fans.