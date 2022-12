Havertz na uitschakeling Duitsland: "We zijn boos op onszelf, maar ook op Spanje"

Bondscoach Hansi Flick en spits Kai Havertz kwamen tevoorschijn op de persconferentie na de wedstrijd tegen Costa Rica. De teleurstelling was van hun gezichten af te lezen. "Het is onze verantwoordelijkheid dat we uit het toernooi liggen", klinkt het bij beiden.

Kai Havertz: "We moeten eerlijk zijn tegen onszelf"

Havertz viel in en scoorde twee keer voor de Duitsers, maar het was onvoldoende om door te stoten. "Het is heel teleurstellend voor ons, maar we weten dat alles kan gebeuren in het voetbal", zegt de neergeslagen spits. Spanje verloor namelijk van Japan. Als Spanje had gelijkgespeeld of gewonnen, waren de Duitsers door. "We zijn boos op onszelf, maar ook boos op Spanje. Toch moeten we kijken naar wat wij fouten hebben gedaan: verliezen tegen Japan en dan gelijkspelen tegen Spanje." "Maar dat het gelopen is zoals het gelopen is... Het zou een horrorfilm kunnen zijn", jammert de spits.

We presteren niet zoals het moet, net wanneer het belangrijk is. Kai Havertz

Op de laatste twee WK's vloog Duitsland er in de groepsfase uit. Dat houdt de groep duidelijk bezig: "Het doet ons allemaal nadenken over wat er verkeerd loopt en wat er moet veranderen."

"Ik denk dat we op het juiste pad zitten, maar we presteren niet zoals het moet nét wanneer het belangrijk is. We moeten eerlijk zijn tegen onszelf en onze verantwoordelijkheid nemen."

Hansi Flick: "We moeten eens goed in de spiegel kijken"

De vraag of hij boos is op Spanje, wimpelde de bondscoach snel af: "Ik focus nooit op andere teams. Het is onze verantwoordelijkheid en onze fout dat we uit het toernooi liggen. We moeten eens goed in de spiegel kijken."

Toch nam hij enkele positieve zaken mee uit de wedstrijd: "We hebben teruggevochten. Havertz heeft de wedstrijd doen kantelen. Zo zijn we tenminste met een overwinning naar huis gegaan."



Hoe moet het nu verder met Duitsland?

Flick blikte ook meteen al vooruit: "Diegenen die mij kennen, weten dat ik snel ons toernooi zal evalueren, mét het oog op de toekomst. Dat is belangrijk om te beslissen hoe we verder willen gaan en hoe we onze basisprincipes willen implementeren." "Wat het Duits voetbal altijd zo succesvol maakte, was hoe sterk we verdedigden. Dat zijn elementen die we in onze jeugd moeten terugzien. We moeten de 'basics' terug goed doen."

Het is erg jammer dat Musiala niet meer zal spelen op dit WK. Hansi Flick

Over Musiala wou hij ook nog een woordje kwijt: "Het is erg jammer dat een speler als Musiala niet meer zal spelen op deze wereldbeker. Hij is gewoonweg fantastisch. De kwaliteiten die hij heeft, 1 tegen 1…"

"Voor de komende jaren hebben we zeker en vast een aantal veelbelovende talenten die dooorbreken, maar we moeten verder vooruit kijken naar de jeugdontwikkeling. Musiala is bijvoorbeeld niet opgeleid in Duitsland, maar in Engeland."