De nationale held van Australië: het verhaal van mirakelcoach Graham Arnold

Mathew Ryan is de naam die het bekendst in de oren klinkt. Nadat hij doorbrak bij Club Brugge, verdedigde hij nog het doel van onder andere KRC Genk en Brighton. Ook reservedoelman Danny Vukovic kennen we van bij Genk.

Harry Soutar, Aaron Mooy en Mathew Leckie zijn de sterkhouders in elke linie.

Nog een opvallende naam in de Australische selectie: Riley McGree. Op zijn 18e werd hij door Club Brugge aangetrokken, maar speelde geen minuut voor de West-Vlamingen. Na enkele uitleenbeurten werd hij toch met winst verkocht, al vertrok hij zeker niet door de grote poort. Nu is hij basisspeler op het WK bij Australië.

Trent Sainsbury was enkele jaren speler van KV Kortrijk, maar is er in Qatar bij als supporter in plaats van als speler. Opvallend: hij vormt een koppel met een van de dochters van Arnold, maar zijn schoonvader nam hem niet op in de Australische selectie.