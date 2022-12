17-jarige Roos Vanotterdijk wint 50m rugslag in Rotterdam met Belgisch record

Roos Vanotterdijk won op de 2e dag van de Rotterdam Qualification Meet de finale van de 50 m rugslag in 28"32, ze was daarmee 1 honderdste sneller dan de Nederlandse Kira Toussaint.



's Ochtends in de reeksen kwam Vanotterdijk tot 28"73, goed voor de derde kwalificatietijd.



Met haar tijd van de finale scherpte de 17-jarige Belgische haar eigen Belgisch record aan: afgelopen zomer liet ze 28"50 optekenen op het EK voor junioren in Boekarest.