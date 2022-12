Wesley Sonck over basiself: "Met Dries Mertens in spits zetten we vol in op beweging"

"Ga je me vertellen dat er nooit discussie is geweest over de opstelling in 2014, 2016 of 2018? Het zijn enkel rare beslissingen als het niet goed uitdraait."

De opstelling van Roberto Martinez is op z'n minst gezegd verrassend, met Dries Mertens in de spits. "Mij interesseert helemaal niet wie er speelt. Mij interesseert het alleen dat ze winnen", deelt onze analist.

"Het gaat over de animatie op het veld. Wie welke rol invult op het veld. Enkel de acties in balbezit en balverlies zijn van belang. Hoe Martinez zijn spelers zet, niet, want dat is dynamisch."



Wat is het plan dan van de bondscoach met Mertens op nummer 9? "Ik denk meteen aan Liverpool. Het kan de bedoeling zijn om vol in te zetten op beweging voorin. Dries schuwt ook zijn werk in balverlies niet."

Was dit niet hét moment om met Openda te starten? "Dat is een moeilijke. Je hebt er altijd je werk mee, maar of hij een basisplek verdient, weet ik niet."

Tot slot staat Kevin De Bruyne een rijtje lager. Een goede zet? "Bij Manchester City maakt het niet veel uit waar De Bruyne speelt. Nu gaat hij veel meer aan de bal komen, dan voelt Kevin zich misschien beter."

Benieuwd of de Belgen met deze ploeg Kroatië kunnen kloppen.