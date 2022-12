Vrouwelijke scheidsrechter over Stéphanie Frappart: "Zij is pionier voor andere vrouwen"

Stéphanie Frappart krijgt de eer om als eerste vrouwelijke scheidsrechter een WK-wedstrijd in goede banen te leiden. Zelfa Madhloum vertelde over haar ervaringen als scheidsrechter bij Fien Germijns & Thibault Christiaensen op Studio Brussel.

Al was het niet altijd een makkelijke weg voor Madhloum. "Vroeger konden ze niet geloven dat ik de scheidsrechter was toen ik aankwam bij een club. Daar zit nu al verbetering in, maar er is zeker nog werk aan de winkel."

"Op dat vlak is vandaag een historische dag voor vrouwelijke scheidsrechters overal ter wereld", zo gaat ze verder. "Stéphanie Frappart is de pionier voor andere vrouwen." Eerder floot de Française al topwedstrijden bij de mannen zoals de UEFA Super Cup in 2019 tussen Liverpool en Chelsea.

"Ik kijk meer uit naar het optreden van Stéphanie vanavond dan naar de match van de Rode Duivels", is Madhloum eerlijk. "Ik let sowieso meer op de scheidsrechter wanneer ik wedstrijden kijk, zeker vanavond met de vrouwelijke arbitrage."