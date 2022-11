Real Madrid en Barcelona boycotten La Liga-spoedvergadering over competitiestatuten

De clubs uit La Liga werden op 25 november op de hoogte gebracht van een spoedvergadering in de Verenigde Arabische Emiraten over wijzigingen in de huidige La Liga-statuten.

Maar woensdag deelden Barcelona en Real Madrid in persberichten mee dat ze geen vertegenwoordigers naar Dubai zullen sturen. De clubs hebben kritiek over de locatie van de vergadering en over "het gebrek aan voorbereiding op dergelijke veranderingen".



Barcelona riep ook op tot "een uitgebreidere en participatieve analyse om de beste consensus te bereiken die zo'n ingrijpende hervorming vereist."



"Het is totaal onterecht om op deze geïmproviseerde en dringende manier, zonder gedegen debat en kalme analyse, inhoudelijke wijzigingen in het interne reglement van La Liga te bepalen", luidt het bij Real.