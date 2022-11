De beste keuze op het middenveld? Onana troeft Tielemans statistisch op alle vlakken af

Het was al voor de aftrap voer voor veel discussie: verdiende Onana of Tielemans een basisplek? De wedstrijd tegen Canada heeft het debat nog meer aangewakkerd. Wij legden de cijfers van de twee naast elkaar.

Een goeie vergelijking van middenvelders bestaat uit meerdere facetten. Vooreerst: hoeveel energie en duelkracht brachten Onana en Tielemans? In balverlies zien we dat Onana de duels meer opzoekt dan Tielemans. Hij wint kwantitatief gezien ook meer duels en tackles.

Cijfers energie en duelkracht:

Youri Tielemans statistiek Amadou Onana 3 duels 7 2 duels gewonnen 4 1 tackles 3 0 tackles gewonnen 1

"Onana is een jonge, fysieke speler die de vele ruimtes die er liggen kan bestrijken. Met de bal heeft hij ook veel vertrouwen, maar zijn grootste kwaliteit is wat hij brengt zonder bal", loofde Martinez donderdag nog eens.

"Als je het van energie en duelkracht wil hebben, moet je Onana zetten", vond ook Gert Verheyen in zijn nabeschouwing.

Daarnaast is ook de passing van een middenvelder cruciaal. Een blik op de nauwkeurigheid en carry's - het afleggen van minstens 5 meter met bal aan de voet - levert alweer interessante info op We zien dat Onana zuiverder was in de passing en ook meer voorwaartse acties inzette.

Cijfers passing en acties met de bal:

Youri Tielemans statistiek Amadou Onana 68.4% passnauwkeurigheid 90.0% 27 balcontacten 31 2 carry's 7 0 progressieve carry's 4 0 progressieve carry's 10+ meter 1

Volgens Martinez komen in balbezit de kwaliteiten van Onana minder tot zijn recht dan in balverlies, maar zijn statistieken gisteren waren dus beter dan die van Tielemans. Al moet natuurlijk aangestipt worden dat de middenvelder van Leicester veel vaker risico legt in zijn passing. Het lagere slaagpercentage hoeft dus niet te verbazen. Er is daarnaast een duidelijk verschil in carry's - het afleggen van minstens 5 meter met de bal aan de voet. Bij Onana gingen er 4 richting het doel van de tegenstander en de Everton-middenvelder legde zelfs een keer meer dan 10 meter af. Tielemans rukte veel minder op met de bal aan de voet.

Visuele weergave van de carry's van Onana.