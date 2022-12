De 15 van 2022: Yellow Tigers doen de volleybalvlam weer branden op het WK

2022 was weer een sportjaar om duimen en vingers bij af te likken. Tot en met oudjaar blikken we terug op de strafste Belgische prestaties. Vandaag op nummer 12: de Yellow Tigers stunten op het WK en krijgen de Belgische sportliefhebbers weer warm.

Het sportieve succes, jazeker, maar vooral de fantastische beleving. Dat zullen we onthouden van de Belgische prestatie op het recentste WK volleybal. Want voor wie het gemist zou hebben: de Yellow Tigers zitten weer in de lift. En dat was nodig ook. Zowel sportief als extrasportief was het een lastige periode. 2021 bracht een - nog vriendelijk gezegd - wisselvallig EK en op het einde van het jaar de commotie rond bondscoach Gert Vande Broek. Ook 2022 begon weinig goed met degradatie uit de Nations League. Maar die negatieve spiraal konden de Tigers doorbreken op het WK. Zowel op het veld als ernaast.

Het waren woelige tijden voor de Yellow Tigers en bondscoach Gert Vande Broek.

Stunten in het hol van de leeuw

Wat is in de sport de beste manier om te breken met een negatieve periode? Een stuntzege uiteraard. Liefst op het hoogste podium. En daarvoor vormde het WK in september in Nederland de perfecte gelegenheid. Vlotte winst in de eerste groepsfase tegen Puerto Rico en een machteloos Kenia waren goede opwarmers. En zelfs de mission impossible tegen topfavoriet Italië bracht positiviteit. Drie sets lang speelden de Tigers op wereldniveau, om uiteindelijk toch logischerwijze de wet van de sterkste te ondergaan. En dan match vier: de Derby der Lage Landen. In het hol van de leeuw dan nog. Uitgerekend daar slaagden de Tigers erin de immer enthousiaste Oranje-fans een toontje lager te laten zingen. Na twee ijzersterke sets vergaten onze landgenoten het in set drie af te maken. Maar in set vier was het onder aanvoering van vaste uitblinker Britt Herbots wel raak voor de Belgen. Een stuntzege op het allerhoogste niveau tegen schaduwfavoriet Nederland. Exact wat deze groep nodig had.

Golf van enthousiasme

De sterke match tegen Italië en de stunt tegen Nederland gaven niet enkel de Yellow Tigers een boost. Ook het thuisfront begon weer volledig mee te leven met onze nationale volleybalvrouwen. En deze golf van enthousiasme was ook in de zaal te zien. In de tweede groepsfase tegen uitsluitend toplanden konden de Belgen weer meermaals op het hoogste niveau meedoen. Argentinië ging na een nieuwe topmatch simpelweg voor de bijl. Tegen Japan en latere finalist Brazilië konden de Tigers telkens in de eerste set verrassen. Een nieuwe stunt zat er echter niet meer in, en ook tegen topland China moesten ze uiteindelijk het onderspit delven.

Het was voor ons een ongelooflijke ervaring. Britt Herbots