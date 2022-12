Leider Roeselare wint topper bij Gent, Achel boekte eerste zege van seizoen

Maaseik liet evenmin een steekje vallen. In Menen won het met 1-3. De trainerswissel bij Lindemans Aalst leverde meteen een driepunter op. Borgworm werd met een droge 3-0 naar huis gestuurd.



Achel boekte dan weer zijn eerste zege van het seizoen: 3-1 tegen Guibertin.



Roeselare is in zeven wedstrijden nog ongeslagen en liet ook nog maar 1 punt liggen, goed voor een 20 op 21. Gent is met 15 punten nog altijd tweede, maar speelde al een wedstrijd meer en is volgend weekend bye.



Maaseik is derde met 14 punten, voor Haasrode Leuven (13), Aalst (9), Guibertin (8), Borgworm (7), Menen (6) en Achel (4).