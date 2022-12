Roeselare behoudt ongeslagen status, Menen zet opmars voort

Menen was vorig seizoen de revelatie en boog toen in de finaleduels het hoofd voor kampioen Roeselare.



Dit seizoen daarentegen begon rampzalig voor Menen, dat de eerste 4 competitieduels allemaal verloor.

De felbevochten zege tegen Haasrode Leuven (2-3) vanavond is de 3e overwinning in 4 weken tijd. Menen klautert zo de top 6 binnen.



Zeges waren er vanavond ook voor leider Roeselare en nummer 2 Maaseik. Roeselare is na 8 speeldagen nog altijd ongeslagen. Maaseik volgt op 6 punten.