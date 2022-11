Max Verstappen pakt de laatste pole van het seizoen in GP van Abu Dhabi

Max Verstappen incasseerde in Abu Dhabi boegeroep voor zijn onsportief gedrag in de GP van Brazilië, maar dat hield de Nederlander niet tegen om zijn 7e pole van het seizoen te grijpen.

In de laatste run van Q3 had de wereldkampioen zelfs oog voor zijn ploegmaat Sergio Perez. Verstappen liet de Mexicaan even profiteren van zijn slipstream, waardoor "Checo" de eerste startrij vervolledigt.

Een unieke prestatie, zelfs voor - dit seizoen - oppermachtige Red Bull. Het is geleden van Mexico 2018 dat het Red Bull lukte om met twee rijders op de eerste startrij te staan. Plots lukt samenwerken voortreffelijk...