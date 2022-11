Canada wacht nog op Alphonso Davies, bondscoach: "Het is een nerveuze periode"

Begin deze maand liep Alphonso Davies bij Bayern München een blessure aan zijn hamstrings op. In Canada hielden ze hun adem angstvallig in en er is nog altijd onzekerheid.

Bondscoach John Herdman zegt dat de nationale ploeg nog altijd wacht op een update van de Duitse topclub.

"Phonzie is nog niet bij onze ploeg", vertelde Herdman daags voor de oefenpot tegen Japan in Dubai. "We wachten nog op zijn vrijgave van Bayern. Hij is hier nog niet."

Bij Canada waren er de jongste weken wel meerdere blessures. "Er speelt veel in mijn hoofd", gaf de bondscoach toe. "Het is een nerveuze periode."

"Je moet een team smeden dat een hoog niveau haalt. Er is matchritme nodig, maar je moet aftasten en tegelijk slim zijn."

"De voetbalgoden zullen mee beslissen, maar wij zullen vooral geen onnodige risico's nemen."