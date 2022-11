WK-oefeninterlands: Servië tankt vertrouwen in en tegen Bahrein

"Onze spelers zullen hun niveau danig moeten opkrikken voor de openingsmatch met België", verklaarde bondscoach John Herdman na de confrontatie met Japan.





"We zijn positief van start gegaan", zei Herdman in een video op twitter van Canada Soccer. "Het resultaat was belangrijk voor het vertrouwen, winnen was de kers op de taart. Ik was zeer geïnteresseerd in de prestatie tegen een ploeg zoals Japan, technisch een van de beste ploegen van de wereld. Ondanks enkele afwezigen speelden we goed. De vervangers toonden hun waarde. Verschillende spelers toonden hun kwaliteiten."





"We houden beide voeten op de grond en bekijken het nu wedstrijd per wedstrijd. Dat is onze filosofie. Vandaag toonden we de juiste mentaliteit, maar het blijft een vriendschappelijke wedstrijd. We moeten het doen met wat we hebben. Tegen België komen we op een andere niveau terecht, in andere omstandigheden. Onze spelers moeten hun niveau nog opkrikken."