Wat is de situatie bij de tegenstand? Onze "WK-mollen" geven update: "Bij Marokko waait nieuwe wind"

Over exact een week is het money time voor de Rode Duivels. Dan gaat de groepsfase van het WK van start met de wedstrijd tegen Canada. Maar wat is de situatie eigenlijk bij onze concurrenten? Sporza zocht en vond drie "mollen". Tomasz Radzinski, Mo Messoudi en Branko Strupar kregen evenveel vragen voorgeschoteld.

Onze mol bij Canada: Tomasz Radzinski

Tomasz Radzinski verhuisde op 17-jarige leeftijd met zijn ouders, die betere werkmogelijkheden zochten, naar Canada. Hij debuteerde er bij de North York Rockets en speelde uiteindelijk 46 interlands voor de nationale ploeg.

Is de Canadese ploeg sterker of zwakker sinds de loting?

"Het collectief is ongelofelijk sterk geworden en is echt gegroeid onder bondscoach John Herdman. De structuur die hij sinds zijn aanstelling in deze ploeg heeft gestoken, wordt sterker en sterker. Alhoewel ik in het begin sceptisch was, heeft hij wel degelijk grote stappen vooruit gezet met de nationale ploeg." "De meeste spelers in de ploeg hebben wel al enkele weken rust, wat zowel voordelen als nadelen kan hebben. Het kan zijn dat ze daardoor uitgerust aan het WK kunnen starten, maar tegelijkertijd zouden ze matchritme kunnen missen. Dat zal de eerste wedstrijd moeten uitwijzen".

Iké Ugbo stond dit seizoen slechts vijf keer in de basis bij Troyes.

Zitten er verrassingen in de selectie?

"Ik denk dat ook Iké Ugbo (ex-Genk) een perfecte joker is. Die is niet slecht bezig bij Troyes. In België zullen de mensen Larin (Club brugge), Buchanan (Club Brugge) en David (ex-Gent) wel kennen, maar ook dat zijn belangrijke spelers in deze ploeg." "En niet te vergeten: de wereldberoemde Alphonso Davies. Hij moet bij Bayern München op linksachter postvatten, maar krijgt van de bondscoach vaak een meer aanvallende rol op het middenveld toebedeeld. Dat associëren mensen misschien niet meteen met Davies, maar hij kan dus ook op die positie spelen"

Het aanvallende compartiment is het beste dat ik ooit in mijn leven heb gezien. Tomasz Radzinski

Wat zijn de sterktes en de zwaktes van de Canadezen?

"Het aanvallende compartiment is het beste dat ik ooit in mijn leven heb gezien. John Herdman, de bondscoach, wil ook aanvallend voetbal spelen en zal nooit de voet van het gaspedaal trekken. Daarom zie je soms ook een overwinning van bijvoorbeeld 11-0 tegen de Kaaimaneilanden. " "Het grootste probleem of zwakke punt zal de verdediging zijn. Bijna alle spelers die centraal in de defensie spelen, komen uit de Major League Soccer (MLS) in de Verenigde Staten en Canada. Dat is toch nog altijd niet het niveau van de eerste afdelingen hier in Europa."

Tomasz Radzinski speelde 46 wedstrijden voor de nationale ploeg van Canada.

Onze mol bij Marokko: Mo Messoudi

Mo Messoudi is van Marokkaanse afkomst en volgt de nationale ploeg nog op de voet. Hij is nu actief als analist en is assistent-trainer bij Westerlo.

Is de Marokkaanse ploeg sterker of zwakker sinds de loting?

Enkele maanden voor het WK rommelde het serieus bij Marokko toen bondscoach Halilhodzic ontslagen werd. Messoudi: "Als vervanger viel de keuze op Hoalid Regragui, een jongere trainer uit eigen land. Hij heeft ook duidelijk voor een verjonging van de spelerskern gezorgd en komt heel goed over in de media."

Er is duidelijk voor een verjonging van de spelerskern gekozen onder Regragui. Mo Messoudi

"Het enige nadeel is dat hij niet veel tijd heeft gehad om zich in te werken. De defensie staat wel vast, met Amrabat ervoor als controlerende middenvelder. Die stabiliteit is er dus wel, maar verder zijn er nog heel wat knopen die doorgehakt moeten worden."

Zitten er verrassingen in de selectie?

"De meest opvallende afwezige is Munir, die bij Halilhodzic wel regelmatig speelde. Regragui kiest liever voor jonge gasten als El Khannouss, Chair of Zaroury - alle drie in België geboren." Zaroury zou de vervanger van de geblesseerde Harit worden. "Ook Amallah is misschien verrassend omdat hij niet meer speelt bij Standard, maar ik verwacht wel dat hij minuten zal maken."

Selim Amallah was al vaker belangrijk voor Marokko, ook in de voorronde van het WK.

Wat zijn de sterktes en de zwaktes van de Marokkanen?

"De wingbacks zijn sowieso een wapen. Hakimi is dé man bij Marokko en ook Mazraoui op links zorgt voor veel offensieve dreiging, maar tegelijk ook voor defensieve kwetsbaarheid." "Ziyech speelt weinig bij Chelsea maar blijft heel belangrijk voor Marokko, zeker op stilstaande fases. Het grote probleem zit vooraan, waar een echte topspits ontbreekt. En-Nesyri is wat onstuimig in de afwerking en hij speelt niet veel bij Sevilla.

Mo Messoudi, nu assistent-trainer bij Westerlo, volgt het Marokkaanse voetbal nog steeds op de voet.

Onze mol bij Kroatië: Branko Strupar

Branko Strupar werd geboren in Zagreb en woont tegenwoordig ook weer in Kroatië. Het Genk-icoon is een fervent volger van het Kroatische voetbal.



Is de Kroatische ploeg sterker of zwakker sinds de loting?

Strupar zette Kroatië na de loting op gelijke hoogte van België voor groepswinst. "Dat vind ik nog steeds, met alle respect voor Marokko en Canada natuurlijk. Het is wel echt een zware groep, maar ik heb nog steeds evenveel vertrouwen in de Kroatische ploeg. Die is in orde en - het belangrijkste - is gespaard van zware blessures."

"De echte WK-sfeer hier in Kroatië ontbreekt alleen wat voorlopig. Door de periode van het jaar waarin we spelen is er minder animo. Voor het WK in 2018 trok Kroatië zonder echte verwachtingen naar Rusland, maar nu is er wel dat gevoel van vertrouwen."

De echte WK-sfeer hier in Kroatië ontbreekt wat voorlopig. Branko Strupar

Zitten er verrassingen in de selectie?

"De enige vraag rond de selectie was waarom Colak, spits bij Glasgow Rangers, niet gekozen werd. Hij is echt wel in vorm, maar Zlatko Dalic houdt vast aan zijn vertrouwde namen vooraan. Met Livaja, Petkovic en Orsic neemt hij de beste aanvallers van de Kroatische competitie ook al mee. Kramaric en Budimir zijn er ook bij, dus nog een aanvaller extra was wat te veel."

Luka Modric blijft de belangrijkste figuur bij Kroatië als leider op het middenveld.

Wat zijn de sterktes en de zwaktes van de Kroaten?

"Alle ogen zijn vooral op Modric gericht zoals altijd, hij is de beste speler ooit in Kroatië. Hij brengt zoveel rust in de ploeg want je kan altijd de bal kwijt aan hem. Het middenveld, met ook nog Perisic, Kovacic en Brozovic is echt top. De sterkte van Kroatië is dat collectief, met Modric als koning."

Kan Modric op zijn 37e de intensiteit van wedstrijden om de 3 tot 4 dagen op het WK nog wel aan dan? Strupar: "Hij is heel intelligent in zijn inspanningen. Misschien dat hij wat rust kan gebruiken in de groepswedstrijden afhankelijk van de resultaten. Maar dat zal moeilijk worden in zo'n lastige groep en Kroatië met of zonder Modric is toch een verschil, hij is zo belangrijk."