"De politie kan geen 20.000 mensen controleren aan een voetbalstadion"

Meer veiligheidscamera's, betere samenwerking en grotere bevoegdheden voor de stewards: het zijn maar enkele van de maatregelen die de Pro League wil gebruiken om het stadiongeweld in te dammen. Korpschef Jurgen De Landsheer juicht het allemaal toe.

"Ik ben zeer blij met de voorstellen die nu op tafel liggen en de zaken die gerealiseerd kunnen worden", klinkt het in De Afspraak.

"Ik heb ook geen probleem met extra bevoegdheden voor stewards, maar dan ga je wel moeten zorgen voor een goeie selectie van stewards. Het is belangrijk dat het een veiligheidsberoep wordt, zodat er meer respect komt voor de functie en zodat je ook strenger kunt straffen wanneer je raakt aan iemand die dat beroep uitoefent."

"Als politie hebben wij ook onze rol te spelen en dat gaat dan voornamelijk over identificatie. Wij mogen identificeren, maar wij kunnen niet de capaciteit vrijmaken om een stadion van 20.000 mensen volledig te controleren."

"Voor ons is het wel belangrijk dat we kunnen identificeren, zodat we de boosdoeners ook echt kunnen straffen en niet een volledige groep."

"Dat kan door een performant camerasysteem in de stadions en door te investeren in infrastructuur. In Anderlecht is er op die manier al heel wat geïnvesteerd en dat in samenspraak met de politiezone. Op die manier wordt het voor ons heel wat makkelijker werken."