Noa Lang over (geen) WK-telefoontje: "Even gewacht, misschien vergeten te bellen"

Noa Lang kreeg vrijdag goed nieuws van Louis van Gaal. De Nederlandse bondscoach deelde zijn 26 namen op het middaguur, al was de pientere Lang eerder al op de hoogte.

"Ik wist het rond 10 u", legde hij uit. "Als je niet was geselecteerd, dan werd je voor 10 u gebeld."

"Ik had geen telefoon gekregen, maar ik wilde toch nog even wachten op de bevestiging, voor je een telefoontje kreeg met de melding dat ze vergeten te bellen waren", grapte hij.

"Het was een emotioneel moment, een jongensdroom", aldus Lang, die wel iets losmaakt bij de bondscoach.

"Ik heb de laatste tijd minder gespeeld. Dat is normaal. Of ik het daarmee eens ben of niet, is een ander verhaal", klonk het fijntjes.

"Maar ik kan ook in 10 of 15 minuten het verschil maken. Dat wordt mijn rol. Ik ga voor meer, maar ik kan een hele grote rol spelen voor het Nederlandse team."

"Ik zal niet starten, denk ik. Maar ik zal er alles aan doen om zoveel mogelijk minuten te maken. Om dan het verschil te maken."