Erwin Lemmens treft schikking in Operatie Zero en wordt meteen weer keeperstrainer bij de Rode Duivels

Erwin Lemmens zal als keeperstrainer van de Rode Duivels meegaan naar het WK in Qatar. Lemmens was betrokken in Operatie Zero, het grootschalige fraudeonderzoek in het Belgische voetbal. Maar in die zaak kon hij een minnelijke schikking treffen met het federaal parket, waardoor de KBVB het licht weer op groen zette.