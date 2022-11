Corné van Kessel rijdt vanaf januari voor Deschacht-Hens-Maes

Corné van Kessel stond de voorbije maand aan de kant met een gebroken sleutelbeen, na een val begin oktober op training. Hij reed nog maar 2 crossen dit seizoen. Eind september werd hij 14 in Beringen, begin oktober 5 in Meulebeke. Vrijdag viert hij in de Superprestige-manche in Niel zijn comeback.

Van Kessel ziet zijn overstap van het Tormans CX-team naar Deschacht-Hens-Maes als een stap vooruit. "Ik ben blij dat ik tot dit jonge, ambitieuze team kan toetreden", vertelt de Nederlander.

"De kansen die ik er krijg wil ik met beide handen grijpen om mij effectief in de top 5 te manifesteren. Het valt me ook op hoeveel aandacht er wordt besteed aan de samenwerking en communicatie tussen staf en renners."