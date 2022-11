De inzet voor Anderlecht en KAA Gent: dit staat sportief en financieel op het spel

Sportief: eindelijk nog eens Europese lente voor Anderlecht?

Sowieso kan Anderlecht de coëfficiëntpunten goed gebruiken om opnieuw te stijgen op de UEFA-ranking. Gisteren signaleerden we al dat de recordkampioen daar is weggezakt tot in de Europese kelder.

Voor een club met de status van Anderlecht is 6 jaar een eeuwigheid. Toch wacht paars-wit al sinds 2016 op een Europese lente. Toen stootte het zelfs door tot de kwartfinales van de Europa League, waarin Manchester United te sterk was.

KAA Gent overwinterde de voorbije jaren wel vaker in Europa. Bovendien zijn de Buffalo's het door hun opgebouwde reputatie (en in een relatief zwakkere poule) bijna verplicht om door te stoten. Dan moet het straks dus winnen van Mölde.

Trainer Hein Vanhaezebrouck hield gisteren de druk wat weg: "Het is niet omdat je één target mist dat je kunt spreken van een mislukt seizoen. We zouden wel Tarik Tissoudali (al maanden out door een knieletsel, red.) een cadeau kunnen doen. Dan kan hij misschien nog Europees spelen in het voorjaar."